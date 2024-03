Jhonny Silva, expareja de Vanessa López, ofreció una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’ para explicar las imágenes en las que se le ve junto a una mujer desnuda. El empresario negó haber sido infiel y reveló que terminó su relación con la modelo el último domingo.

“Esas imágenes son un error, eso fue una falta de respeto a Vanessa, a pesar de que habíamos terminado el domingo. Tuvimos una discusión y terminamos”, dijo.

El empresario negó haberle sido infiel a la modelo y dijo que le mostró las cámaras de seguridad de su casa para mostrarle a Vanessa lo que realmente pasó.

“Vanessa sabe que tengo cámaras en mi departamento y ya se las mostré. Yo estoy totalmente arrepentido, yo he conversado con ella. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible por recuperarla, yo sé que cometí un error y le mostré las cámaras para mostrarle que no hubo un tema de infidelidad y espero que me pueda disculpar”, concluyó.





