Expareja de Néstor Villanueva revela agresiones: 'Me grababa hasta cuando iba al baño'

La expareja de Néstor Villanueva, Greis Keren, salió hablar solo los difíciles momentos que vivió a durante su relación con el exposo de Florcita Polo. La empresaria reveló que varias veces sintió que podía morir cuando estaba con el músico, quien habría tenido comportamientos cuestionables.

“Siempre eran problemas de celos, la verdad le tengo miedo. Yo le decía, eres un monstruo, yo lloraba, me tenía en el carro y me pudo matar en muchas oportunidades, yo ya me cansé de todo (...) Yo me relaciono con artistas por mi trabajo y él me decía ‘ese te quiere comer’, nunca entendía”, contó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Incluso, confesó que Néstor Villanueva la grabó en la intimidad, pese a que ella se negaba en todo momento. Ahora, tiene miedo por las cosas que podría realizar Villanueva con el contenido delicado que tiene en su poder.

“Es muy obsesivo, es manipulador (...) Esta persona en todo momento grababa, hasta cuando vas al baño te graba, hasta me da miedo, hay cosas íntimas en el celular (...) Yo le decía: ‘por qué grabas’ y él decía: ‘para tener de recuerdo”, contó.

Además, afirmó que en una oportunidad la lastimó cuando le hizo una escena de celos por bailar en Huaral. Todos esos antecedentes llevaron a terminar la relación amorosa. “Yo terminé con él el día que me arruinó mi cumpleaños, el 15 de julio (...) Teníamos contratos y por eso continuaba con él, teníamos cosas pactadas”, indicó.

Al respecto, el cantante de cumbia aseguró que tomará acciones legales en contra su expareja por las declaraciones dadas y que su abogado está al tanto del tema.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO