Expareja de Michelle Soifer denuncia que conocido reguetonero le apuntó con un arma: ¿Quién es?

El modelo venezolano Guiseppe Benignini, conocido en el ámbito del entretenimiento como el 'Principito', generó controversia en las últimas horas tras denunciar públicamente una grave situación que vivió en una carretera de Miami, Estados Unidos. Según el relato de Benignini, fue amenazado con un arma de fuego por el cantante de reguetón Ovidio Crespo, más conocido como ‘Ovi’.

Visiblemente alterado, Benignini compartió en sus redes sociales un video narrando lo ocurrido. En la grabación, el modelo explicó que el incidente se produjo cuando el automóvil de Ovi, un McLaren, se cruzó de manera imprudente frente a él. Al tocarle el claxon para evitar una colisión, el reguetonero reaccionó de forma violenta, sacando un arma y apuntándole.

“Señores, el cantante ‘Ovi’ me sacó una pistola y me amenazó acá en Miami”, relató Benignini. El modelo aseguró que intentó evadir la situación cambiándose de carril, pero Ovi volvió a colocarse a su lado, apuntándole nuevamente con el arma. “Yo pensé que me iba a disparar”, agregó, evidenciando el miedo que sintió durante el tenso momento.

Benignini no ocultó su indignación y criticó duramente el comportamiento del cantante, conocido por temas como 'Se me dio'.

También cuestionó cómo alguien que se identifica como artista puede protagonizar este tipo de conductas violentas.

“¿Qué hubiese pasado si realmente me hubiese disparado?”, se preguntó.

Pide sanción contra 'Ovi'

El modelo Benignini ha realizado una fuerte denuncia pública contra un conocido artista, exigiendo una sanción severa por su comportamiento. El incidente, del cual no se han revelado detalles exactos, parece haber ocurrido mientras Benignini transitaba por la vía pública, momento en el cual identificó al artista por medio de las redes sociales.

"Voy a poner la denuncia ahorita", expresó el modelo en su declaración. Según Benignini, pudo reconocer al responsable gracias a su cuenta de Instagram, donde se evidencian las características del vehículo involucrado en el incidente. "¿Y cómo sé que es él? Porque mira su Instagram y tiene el mismo auto, y atrás venía una Lamborghini negra que también es de él, que también se me cruzó", detalló.

