Cinthya Velázquez , mejor conocida en redes sociales como ‘Lenguas de gato’, reveló, de una vez por todas, la razón de su ruptura con el youtuber Luisito Comunica , con quien tuvo una relación de cuatro años y que terminó en medio de un escándalo.

“Yo lo corté a él, yo me salí de esa relación (…) la verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de que saliera el video de esta persona que se dedica a enemistar parejas. La infidelidad lo voy a dejar con el beneficio de la duda, pero tengo muchas pruebas de que sí”, dijo en el podcast ‘Hablemos De Tal’. Y aunque señaló que no está segura de la infidelidad, sospecha que sí ocurrió. Esto habría impulsado a la joven a terminar su relación.

“Esa relación se acaba y ¿la gente que dice? que soy una dejada, que, ‘qué bueno que la dejaron’. Esa relación (con Luisito) yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie lo supo hasta este momento. Yo lo corté a él, yo salí de esta relación”, contó la también influencer.

Cynthía contó que comenzó a sospechar de una presunta infidelidad por parte del influencer cuando encontró todas sus pertenencias escondidas en la casa que compartían. “Mi relación con él era lo más sanito que tenía. Yo venía de un viaje y en la noche tenía otro viaje a Nueva York y tenía un espacio breve para llegar a casa. Llego a la casa y cuando me quiero arreglar me doy cuenta de que todas mis cosas estaban movidas. Al preguntarle la razón me dijo ‘es que vino la que limpia e hizo limpieza a fondo y por eso está desacomodado’. Me enojé cuando no vi una cajita en su lugar, la busqué hasta en su cuarto y cuando estoy ahí me dice que ya la encontró; todas mis cosas estaban escondidas”, dijo.

“¿Escondí todo para ver qué sentía estar sin ti (le dijo). Aunque eso fuera verdad, ¿cómo tu mi pareja de cinco años estás escondiendo nuestra vida y de quién? No entendí y le dije yo sé que tú me metiste a alguien aquí en la casa”, contó en el podcast.

Finalmente, la influencer aseguró que ella fue la que decidió terminar la relación. “Esa relación yo la corté y mucha gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo supo hasta este momento; yo lo corté a él. Yo puse el pie para decir que esta relación ya no la quería. He sido muy respetuosa desde el minuto uno en que cortamos. He dejado que todos opinen sin yo decir lo que sentía”, explicó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO