La vida personal del futbolista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática luego de unas controversiales publicaciones realizadas por su exnovia, Debora Goytizolo, en sus historias de Instagram.

A través de su cuenta en esta red social, Goytizolo compartió una serie de historias en las que dejó entrever que Concha estaría siendo infiel a su actual pareja. “Si he borrado mis historias con Jairo Concha es, únicamente, porque no quiero exponer a Liam, pero nada de lo que está pasando se quedará así, te importa más no quedar como un infiel que hacer respetar a Liam ... Qué pena que una persona con tanta gente que lo sigue, no pueda dar un buen ejemplo”, señaló Goytizolo en una de sus publicaciones.

Asimismo, expresó su malestar por la supuesta convivencia de su hijo con otras mujeres y acuso que el futbolista le viene ocasionando un daño psicológico al menor. “Lo que me da rabia es que una de sus mil mujeres (ni la oficial), diga que conoce a mi hijo, duerme y tenga fotos de mi hijo que no están en redes. Lo que está haciendo con mi hijo es daño psicológico, ni lo ve seguido para colmo”.

Expareja de Jairo Concha arremete contra futbolista. (Composición)

Las acusaciones de Goytizolo desencadenaron una serie de mensajes en los que fue señalada de lucrar con la información divulgada. Sin embargo, la joven no se quedó callada y respondió a las críticas, revelando que Jairo habría pasado más tiempo con el hijo de una de sus parejas.

“Una de sus amantes dice que duerme con él, tiene fotos de mi hijo. Ya una vez, se lo aguanté, o ¿no te acuerdas de que paraba más con el hijo de la mujer que faltó el respeto?. ¿Qué con su propio hijo?, le faltaron el respeto a mi hijo desde chiquito, pensé que había cambiado”, agregó Goytizolo.





Hasta el momento, Jairo Concha no ha emitido ningún comentario público sobre las acusaciones de su exnovia. Esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del futbolista y del equipo Universitario de Deportes han expresado diversas opiniones al respecto.





Madre de su hijo revelo que Jairo Concha siempre fue de Universitario

La carrera futbolística de Jairo Concha ha estado marcada por su paso tanto en el equipo de Alianza Lima como en el actual club en el que se desempeña, Universitario de Deportes. Concha, quien actualmente defiende los colores del conjunto estudiantil, ha sido objeto de atención por parte de los aficionados debido a su pasado en el equipo rival.

Según declaraciones de su expareja, quien prefirió mantenerse en el anonimato, “Todos somos de la ‘U’. La mayoría sabe que Jairo ha sido hincha de la ‘U’ y jugó profesionalmente con Alianza”. Estas palabras resaltan la conexión que el jugador ha tenido con ambos clubes a lo largo de su trayectoria deportiva.

En otro contexto, Bárbara Goytizolo, expresó su agradecimiento hacia el cuadro victoriano cuando se conoció que Concha no seguiría en el equipo del pueblo. “Gracias por todo, Alianza. Mi hijo vivió momentos lindos, todos se portaron muy bien cuando me vieron en el estadio, e hicieron sentir muy cómodos a todos, hice muchos amigos que hasta se han vuelto importantes en mi vida. Espero les vaya bien en el campeonato, se les quiere”, comentó.





