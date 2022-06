Daniel León, expareja de Alexandra Venturo, le exigió la tenencia compartida de su menor hija, asegurando que condicionan sus visitas con pagos que la misma Venturo solicita. Así lo aseguró en una entrevista para Amor y Fuego.

“¡Qué tipo de hipocresía! cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del ‘Gato’ y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol”, manifestó indignado Daniel León.

Asimismo, señaló que Alexandra Venturo y su hija duermen con su actual pareja, Rodrigo Cuba, mientras él está condicionado con dinero para poder ver a su hija, alejándolo con denuncias que han sido desestimadas.

“Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, comentó indignado.

Padre de Rodrigo Cuba, el intermediario

Por otro lado, indicó que era el padre de la actual pareja de Venturo, Jorge Cuba, quien actuaba de intermediario entre él y la madre de su hija, sin embargo, se dio cuenta posteriormente que solo era para tener “un control económico” a favor de Ale Venturo.

“Control, aparte de económico, porque quiere asegurarse de que esté ahí pagándole lo que ella pida hasta que mi hijo acabe el colegio. Creo que es un tema de control y mal asesoramiento por Jorge Cuba, que es el que está detrás de todo esto”, apuntó Daniel León.

Pagos por visitas a su hija

Asimismo, Daniel León mostró conversaciones con Ale Venturo y Jorge Cuba en donde le instan a que cumpla con pagos mensuales, o de lo contrario, no podría ver a su hija.

“Quería verla hoy día, porque me estoy yendo el jueves. No sé si es posible verla más tarde un rato”, le dice León, a lo que Venturo responde: “Depende de la hora. ¿Me pudiste depositar el resto y comprar las cosas del mes que [su hija] usa?

“Querían sacarme mil dólares, que como no había pagado ese mes porque ni enterado donde estaba mi hija, decían que le debía mil dólares. Antes de eso Alexandra había dicho que yo era un riesgo para mi hija y que había puesto medidas protección para alejarme de mi hija porque era un peligro, pero cuando le di quinientos dólares, ahí si no era un peligro, llévatela libremente. Cuando regresé y ya no tenía más plata para darle, volví a ser un peligro y ya no podía ver a mi hija”, relató.

