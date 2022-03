Lesly Reyna y Aleck se casaron en Estados Unidos tras haber protagonizado diversos problemas de agresión entre ambos. Sin embargo, la pareja aseguró que han trabajado con coach personales para poder afrontar los obstáculos.

“Hemos ido de municipalidad en municipalidad y nos ponían peros, fuimos a Chile, vinimos acá y pensamos que aquí sí nos podían aceptar”, contó Reyna en el programa ‘Amor y Fuego’.

La exmiss lamentó que en nuestro país no haya podido casarse con su pareja e incluso dejó entrever que no radicará en Perú porque su relación no ha sido aceptada.

En octubre del año pasado, la modelo y Aleck indicaron que su relación terminó a pocos días de su boda. Sin embargo, negaron algún episodios de violencia.

Aquella vez informaron que Aleck se mostró muy afectado y hasta dio mensajes que podría quitarse la vida. Ante ello, el novio de Lesly desmintió ese mensaje y comentó que nunca dio permiso para que se difunda una conversación privada.

