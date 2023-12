Por: Felipe Quelopana / Kristhel Valdiviezo

Contó su verdad. La modelo y creadora de contenidos en Only Fans, Fernanda Campos, confirmó en exclusiva para Perú21 que Lionel Messi le fue infiel a su esposa, Antonella Roccuzzo. A través de unos chats que compartió en su cuenta de Instagram, la joven brasileña demostró que el futbolista le coqueteó y pidió verla.

Según le reveló a este medio, fue el argentino quien le escribió primero: “Cuando Messi vio mis historias, entré en su perfil, pero no podía escribirle. Después de una semana él me mandó un DM. Él me habló primero. Conversamos y todo fluyó muy bien (hasta que se filtraron los chats)”.

Al ser consultada sobre la existencia de más conversaciones, la modelo ha preferido no confirmarlo por recomendación de su abogado, lo que podría presumir que se está asesorando legalmente ante una futura demanda por parte del albiceleste.

La influencer negó conocer a algún jugador peruano, pero sí hizo una advertencia en base a su experiencia: “No conozco (a los peruanos), pero creo que todas las mujeres que están con un futbolista saben que es 99% probable que les sean infieles.





¿Intentó comunicarse con Antonella Roccuzzo?

Campos hizo públicos los chats, pero no ha intentado comunicarse con la pareja del campeón del mundo: “Nunca hablaría con la esposa de Messi. Cuando tuve (un affaire) con Neymar tampoco fui a hablar con ella”.

Sobre la actitud de un casado coqueteando a otra mujer, la modelo de Onlyfans contó que “La cultura de cada país es diferente y no puedo criticarla. Tampoco estoy dentro de su relación para saber si están bien o no”.





¿Qué habló en sus chats con Messi?

Fernanda Campos filtró el último jueves 7 de diciembre la presunta conversación que mantuvo con el capitán albiceleste, quien se mostró muy interesado en verla a ella o a su contenido.

“¿Dónde podría verte?”, comienza diciendo el capitán de la albiceleste, a lo que la emprendedora le responde que “en Brasil o en (manda link de un sitio web de contenido para adultos)”.

Modelo mantuvo romance con Neymar

Durante la Copa del Mundo, Qatar 2022, Neymar encontró a Fernanda Campos por Instagram, quedó pasmado por sus bellas fotos en dicha red social y comenzaron a hablar.

En enero de este año, según la modelo de Onlyfans, ambos hicieron su primera videollamada, donde las cosas comenzaron a picar. En junio de 2023, fue su primer y único encuentro.





Conversación exclusiva de Fernanda Campos con Perú21 (Captura: Instagram).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO