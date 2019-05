Exchica reality de 'Combate' internada en clínica por depresión y ansiedad

Manuela Garrido Lecca, ex chica reality de 'Combate', reveló que está batallando contra la depresión y ansiedad que padece hace años.



Ella envío un extenso mensaje para sus seguidores y además compartió una fotografía junto a su hijo en la clínica en la que se recupera.

Recordemos que 'Manu', como la llaman sus amigos y compañeros de televisión, se retiró de la televisión tras una breve participación en el reality de ATV en donde conoció a quien iba a ser su pareja y padre de su hijo, Pablo Morcillo.

"Han sido unas semanas bastante difíciles en las que me he sentido muy mal, con mucho miedo, con mucho descontrol y con mucha pena. Pero sí les puedo decir que me siento orgullosa de haber podido extender la mano y reconocer que esta vez ya no podía sola y necesitaba pedir ayuda. Desde la semana pasada estoy internada en la clínica por un fuerte desbalance emocional y desorden alimenticio", manifestó Garrido Lecca.

Parte de su tratamiento, es permanecer alejada de los medios y hasta del celular al que solo tiene acceso por tiempos determinados. "El propósito de todo esto es que yo pueda lidiar con mis “demonios” internos sin tener distracciones que me hagan olvidar", sostuvo.

La ansiedad que padece se manifiesta en un desorden alimenticio que la lleva a comer con desmesura y luego a vomitar sin control.

"No quería que nadie se diera cuenta que estaba mal para que no me pregunten y no les tenga que responder. Simplemente quería meterme a mi cama y comer hasta tener ganas de vomitar y echarme a ver tele y desaparecer", confesó apenada.

La ex chica reality pidió a todos quienes sobrellevan una situación similar a la de ella "alzar su voz" para superar condición mental.

