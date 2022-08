Alberto Quintero , volante de Universitario de Deportes , ha acaparado algunos portales en su país natal, Panamá . Kim Chang, exchica reality panameña, recientemente afirmó que el actual jugador de la ‘U’ es el padre de la niña que dio a luz hace poco tiempo, a inicios de agosto.

La modelo decidió exponer públicamente al delantero panameño, y señaló que este se viene desentendiendo de su paternidad “Quiere jugar sucio”, le dijo la chica reality al medio periodístico ‘Día a Día’ de Panamá.

“Me cansé de callar, pero no aguanto más, él feliz con sus hijas y mi hija ¿qué come si es su sangre? Ambos somos adultos y sabíamos lo que hacíamos”, sostuvo Kim Chang.

La joven aseguró que ‘Chiquitín’ Quintero le dio su palabra de que se haría responsable de la crianza de la niña, pero que hasta el día de hoy no asumió los gastos del hospital donde dio a luz.

Kim Chang aseguró que en un primer momento el delantero de Universitario le habría pedido que no tenga a la niña. “Desde el día uno le dije que estaba embarazada y que lo iba a tener, me dijo que no lo tuviera porque él no podía hacerle eso a su familia, que le había fallado (el jugador es casado y tiene 3 hijas)”.

Luego de ello, ambos llegaron a un acuerdo para cubrir los gastos que demande la menor desde su nacimiento; sin embargo, el deportista no quiere pagar ni la mitad de los gastos del hospital donde dio a luz, esto luego que él mismo le manifestara que se haría responsable.

La modelo también señaló que aún no se ha podido realizar la prueba de ADN, pues el jugador radica en Perú y según su abogado, no puede salir de aquí hasta finales del año, sino el club lo penaliza.

¿Quién es Kim Chang?

Es una joven panameña de 22 años. Ella era integrante del reality de competencias ‘Calle 7 Panamá' y pertenecía al equipo Furia Roja. Ahora, se encuentra inmersa en un escándalo, luego de anunciar que el padre de su hija es el futbolista ‘Chiquitín’ Quintero.

¿Quién es Alberto Quintero?

El jugador de 34 años llegó a Universitario de Deportes en enero de 2017 procedente del fútbol mexicano. Antes de ponerse la camiseta merengue estuvo defendiendo los colores de los Mineros de Zacatecas.

VIDEO RECOMENDADO

Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias