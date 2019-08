'Excelsa' de La Familia Peluche: “Ella es lo que todo el mundo quiere decir y no se atreve”

Por: Samantha Aguilar.



"Yo solo soy la sirvienta" , "¿Y yo por qué", son las frases que con más frecuencia pronuncia Excelsa, la empleada floja y de nariz grande que vive con 'La Familia Peluche'. Este personaje catapultó a la fama a Bárbara Torres , quien considera que es un papel noble porque se acepta tal y como es.



Excelsa es un personaje que has hecho por diez años, y que esporádicamente continúas interpretando ¿Qué sientes por ella?

Es un personaje entrañable, yo la verdad la quiero mucho. Ella es lo que todo el mundo quiere decir y no se atreve. Por eso me pasa que pega mucho con los niños, creo que es porque es una niña grandota.



Los niños te dicen lo que piensan si no te gusta es tu problema. Es muy noble, porque no se traiciona, así lo dice y así lo acepta.

¿En algún momento te cansaste de hacerlo?

Cuando grababa los peluches, a la par hacia otros personajes, al terminar, continué trabajando en telenovelas. A Excelsa no la hago hace mucho tiempo, pero la gente no se olvida porque continúan repitiendo la serie en la televisión.



Ahora, me la han vuelto a pedir, y cuando lo hacen no me niego.

Trabajaste mucho tiempo con Eugenio Derbez ¿Cómo es tu relación con él?

Tuve dos maestros en mi vida, un polaco que fue mi profesor de teatro, que estaba convencido que lo mío era la comedia, y otro es Eugenio, él sabe lo que quiere y es muy tenaz.



Eugenio es de las personas que hace las cosas con amor, lo respeto mucho y lo voy a querer hasta el último día de mi vida.

¿Cómo eran esas grabaciones, tan divertidas como lo que veíamos en televisión?

Sí, pero teníamos mucha disciplina. Aprendí a respetar un texto a rajatabla, porque mucha gente trabajó para que ese texto sea mejor. Eugenio decía, ya lo cosimos, ahora lo vamos a bordar, yo creo que la bordada es lo que hace diferente cada programa.



El personaje de Excelsa, ¿nace en Televisa o es creación tuya?

El original de Excelsa se llamaba ‘Esmeraldita’ y nació en Argentina. Yo trabajaba en la subsecretaria de minería de mi país, ahí hacía visitas guiadas con varios personajes. 'Esmeraldita' le puse porque mi mamá se llamaba así. Ella siempre se quejaba por eso.



El personaje de Excelsa en un comienzo se llamaba Esmeraldita y no era una empleada doméstica. (Foto: El Comercio/ José Rojas)

Cuando llegué a hacer el casting, hace veinte años tenía que llevar un personaje y se me ocurrió que sea ‘Esmeraldita’.

¿Para crear este personaje te inspiraste en alguien que conocías?

Cuando fui al casting para trabajar en la mina, yo llegaba del dentista, en ese momento sentía que tenía la boca súper hinchada y me acordé de Gloria, la encargada del edificio donde vivía, ella tenía los cachetes muy hinchados.



Cuando construí a ‘Esmeraldita’ me puse a pensar en ella, y le añadí dos o tres cosas mías.

¿Era trabajadora del hogar como Excelsa?

No, ella era jefa de personal de maestranza. En Argentina se le llama así, al jefe de limpieza de una empresa. La hice floja, y cómo dicen que los jefes no hacen nada. El personaje es tal cual, pero se adaptó a la situación de los peluches.



Además del oficio, el nombre también cambió…

Claro, Excelsa significa persona de elevada categoría espiritual. En esa época estaban llegando muchos argentinos y según dicen que son así, muy, muy. Es una llamada de atención que está padre.



Lo interesante es que juegas y te diviertes con tus características físicas…

Creo en la comedia física, si no pasa por el cuerpo lo que dice el actor, no llega a ningún lado. Mi nariz es parte mi cuerpo y si yo la negara estaría loca.



"Mi nariz es parte mi cuerpo y si yo la negara estaría loca", dice la actriz. (Foto: El Comercio/ José Rojas)

¿Es cierto que Excelsa tuvo un club de fans integrado por empleadas domésticas?

Si, un día me enteré porque llamaron a saludarme por el ‘Día de la empleada doméstica’. La verdad me gustó mucho. Yo creo que hay trabajos que no se ven, pero se sienten mucho y es el caso de estas personas.



Al fin y al cabo, es gente que pasa formar parte de tu familia, porque están contigo desde que amanece.

Es un trabajo que a veces es poco valorado…

Para empezar, yo detesto la palabra empleada doméstica, prefiero decir ‘la persona que ayuda en mi casa’. Este es un trabajo como cualquier otro, el día que te mueras Dios no te va a pregunta en qué trabajabas, si no ¿qué hiciste?



¿Es complicado hacer humor?

El humor es local, y por eso debemos aprender de cada país, que manejan y de qué se ríen. El humor inglés, no es igual al mexicano, ni al peruano, pero hay algunos que trascienden como es el caso de Los Peluches, si agarras la base y lo haces más universal, resulta mejor.

Por ejemplo. Chespirito agarro el prototipo de la comedia del arte, son personajes prototipos con los que todo el mundo se identifica. Aunque tu conozcas a un niño pobre como el Chavo, si conoces a niños cómo el Chavo. La esencia es lo que es válido. Cuando la gente se identifica se ríe luego, de lo que está pasando.

Dato: Bárbara Torres actuará junto a Ninel Conde, Gabriel Soto, Maribel Guardia, Edgar Viva y Carlos Espejel en la obra 'Cleopatra metió la pata'. Las funciones están programadas para el 22 y 23 de agosto en el Centro de Convenciones María Angola a las 8 y 10:30 de la noche.