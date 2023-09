En medio de la polémica que causó el estreno de su nuevo tema ‘El jefe’, canción donde arremete contra Gerard Piqué y su padre, Shakira vuelve a estar en medio del ojo público tras las fuertes revelaciones de una bailarina que formó parte de su elenco.

Jenny García ofreció una reveladora entrevista al canal de YouTube ‘La Saga’ donde contó la terrible experiencia de trabajar para la cantante colombiana, a quien tilda de ser una persona ‘grosera y tacaña’.

“Yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella. (…) Hice doce fechas con ella y no me pagó. Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubiera pagado, pero la forma en que nos trató... se portó grosera con nosotras las bailarinas...”, empezó contando la artista que también ha formado parte del elenco de otras estrellas internacionales.

Según contó, no solo ella recibió malos tratos sino también sus compañeras. “No nos daba las gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario... Por muchas cosas, yo, como la conocí de frente, le perdí el respeto, aunque sigue siendo una gran artista”, contó la joven artista.

García también narró aquel episodio donde fue obligada a salir de su camerino semidesnuda porque Shakira necesitaba ingresar a los servicios higiénicos.

“Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless, entró en mi baño porque el suyo se rompió y los de seguridad nos sacaron. Cuando salió, ni un ‘gracias’... Yo hablé con los de seguridad para que nos dejasen entrar, no le íbamos a hablar, pero mi amiga en tanga y yo así... Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo... Perdona, pero eso no es respeto”, cuestionó la joven, quien ha desatado todo tipo de reacciones con sus confesiones.