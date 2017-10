Ex trabajadoras del 'guerrero' Ignacio Baladán denunciaron en el programa 'Amor, amor, amor' que trabajaban en condiciones insalubres en la pastelería del uruguayo, situación que atentaría contra la salud de los clientes.

Romina Arica y Fiorella González presentaron fotografías del pésimo estado de higiene al interior del negocio de Baladán. "Sucio y desordenado. Nada que ver con lo que se pinta en la TV", destacó Arica.

González, por su parte, reveló que su ex jefe no cumplió con sus haberes tras su salida de la pastelería. "A mí no me sobra la plata", indicó la ex trabajadora muy indignada y exigió que su remuneración de inmediato.

Hasta el momento, el integrante de 'Esto es guerra' no se ha pronunciado; pero cerró su cuenta en Twitter y el Facebook Oficial de su pastelería. En tanto, su jefe de prensa, Genaro Ruiz, aseguró que el uruguayo ha decidido guardar silencio frente a las serias acusaciones.

Por su parte, Rodrigo González 'Peluchín', conductor del programa de Latina, pidió la intervención de la Municipalidad de Lima a través de su Twitter. "¿Dónde están cuando se les necesita? @MuniLima cucarachas con chantillí en la pastelería de Ignacio Baladán", escribió el conductor.