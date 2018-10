Ex Miss Universo se pronuncia: "Un transgénero jamás será igual a una mujer"

Luego de la polémica que se generó tras darse a conocer que Ángela Ponce, Miss España, es la primera mujer transexual que participará en el Miss Universo 2018 , la ex reina de belleza mexicana Lupita Jones se pronunció en contra.



"No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones", declaró la ex Miss Universo al programa 'De primera mano'.

"Una mujer nacida mujer jamás va ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales. Creo que hay plataformas para cada uno de los temas y deben ser utilizadas para eso, entonces, yo no considero tener nada en común con un transgénero, como mujer", agregó.

Hay que recordar que Valeria Morales, actual Miss Colombia, criticó la participación de Ángela Ponce en el concurso.

"El reinado de belleza es para mujeres que nacemos mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetar la idea, pero no compartirla", señaló la modelo colombiana.

TE PUEDE INTERESAR: