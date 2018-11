Ex miss Universo denuncia amenazas de muerte por parte de colectivos gays

La ex Miss Universo Lupita Jones está aterrada. Según denunció la mexicana, luego de dar su opinión sobre la participación de la modelo transexual española Ángela Ponce en el concurso de Miss Universo 2018, recibió amenazas de muerte por parte de la Comunidad LGBT.



“De pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismos, recibí amenazas de muerte recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado”, aseveró la figura.

Jones añadió que cada vez que se encuentra a miembros de la comunidad gay en la calle siente las miradas de odio y sobre todo escucha los terribles insultos que hacen de su persona.



“He estado en sitios abiertos con gente y me he topado con personas de esta comunidad y he recibido esa mirada de odio espantosa e igualmente recibo apoyo de las personas LGTBTTTI, que al verme me piden la foto, me abrazan y me dan un beso en la mejilla. Esto está polarizado, y no por eso me voy a callar”, explicó la ganadora del certamen de belleza de 1991.