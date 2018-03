Ex manager de Juan Gabriel asegura que cantante habría fingido su muerte [VIDEO]

El ex representante del fallecido cantante Juan Gabriel , Joaquín Muñoz, aseguró que el 'Divo de Juárez', estaría vivo y que tuvo que fingir su muerte por temor a que su familia lo asesine.

Estas declaraciones las dio durante una conferencia de prensa donde presentó su libro 'Juan gabriel y yo, detrás de la muerte', en el cual presenta pruebas que respaldan sus afirmaciones.

"Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer", dijo Joaquín Muñoz.

"Va a aparecer y le pedirá perdón a su pueblo... Él dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte", añadió el ex representate, quien explicó que Juan Gabriel fingió su muerte "porque, de lo contrario, su familia lo iba a matar de verdad".