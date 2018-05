Ex esposa de Harvey Weinstein rompió su silencio [FOTOS]

Tras mucho tiempo en las sombras, la ex esposa del productor Harvey Weinstein , Georgina Chapman, rompió su silencio y aseguró que no sabía de sus presuntos abusos sexuales y que no se esperaba que sea un hombre capaz de cometer esos actos.

En una entrevista para la revista Vogue, Chapman dijo que "pensaba que tenía un matrimonio muy feliz. Amaba mi familia". Cuando le preguntaron si tuvo sospechas sobre el comportamiento de su marido, respondió: "Absolutamente no. Nunca".

"Una parte de mí fue extremadamente ingenua. Tengo momentos de ira, de confusión, ¡tengo momentos de incredulidad! Y tengo momentos en los que simplemente lloro por mis hijos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Ellos aman a su papa. Lo aman. ¡No puedo soportarlo por ellos!", manifestó entre lágrimas la diseñadora.

La entrevista se realizó siete meses después de que Chapman anunciara que se divorciaría de Weinstein, quien ha sido acusado por docenas de mujeres de abuso sexual, incluyendo violación.