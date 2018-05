Evelyn Vela tras pelea con Melissa Klug: "Tuvimos varias discusiones, pero esto pasó el límite" [VIDEO]

Todo se derrumbó. Tras la supuesta pelea que protagonizaron el Día de la madre, Melissa Klug bloqueó de Whatsapp a Evelyn Vela , y ella la dejó de seguir en Instagram.

La empresaria afirma que han tomado rumbos diferentes, mientras que la autodenominada 'Reina del sur' asegura que no la extraña "porque tiene muchas amigas". De esa manera, han puesto punto final a su amistad.

"Ella dijo: el estado en que estaba... Hay varios estados... de drogas, borracha y deja entrever muchas cosas, eso está muy mal... Ya habíamos tenido discusiones que arreglamos entre las dos, pero esto pasó el límite", señaló Evelyn Vela al programa ' Válgame Dios '.

Asimismo aseguró que, pese a los enfrentamientos —y aunque haya cambiado su amistad por la de Karla Tarazona —, no le guarda rencor. "Imagínate, a estas alturas de mi vida tener problemas con alguien... no, ya no estoy para eso", manifestó.

EVITA RESPONDERLE

​

Consultada al respecto, 'la blanca de Chucuito' evitó profundizar en el tema y puso paños fríos a la discusión. "Dejo el tema ahí nomás... le tengo mucho respeto a sus hijos, así que no le voy a responder... igual sigo siendo su amiga, siempre voy a estar presente cuando lo necesite" , afirmó.