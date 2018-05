Evelyn Vela llamó en vivo a Melissa Klug... pero la envió al buzón de voz [VIDEO]

Rodrigo González cometió una infidencia al revelar que Evelyn Vela todavía extraña a Melissa Klug y le pidió que la llamara en pleno programa. La popular 'Reina del sur' al principio se negó, pero finalmente accedió al pedido del conductor.



Pese a que lo intentó dos veces, la ex pareja de Jefferson Farfán la envió al buzón de voz. Vela, que la tiene registrada en su agenda telefónica como "esposita", solo atinó a decir que "seguro está ocupada".

'Peluchín' aprovechó la oportunidad para ironizar el momento. "Tú eres la optimista (al decir) 'está ocupada'. No, no te contesta porque no le da la gana, no es que está ocupada" , le dijo. El comentario provocó risas en el set. Finalmente, Rodrigo González intentó comunicarse con la empresaria, pero tampoco tuvo éxito.

Como se recuerda, tras la supuesta pelea que protagonizaron el Día de la madre, Melissa bloqueó de Whatsapp a Evelyn, y ella la dejó de seguir en Instagram. La empresaria afirmó que han tomado rumbos diferentes, mientras que la autodenominada 'Reina del sur' aseguró que no la extraña "porque tiene muchas amigas". De esa manera, terminaron su amistad.