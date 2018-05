Luego que Evelyn Vela confirmara que Melissa Klug le dio un lapo en la espalda en una discoteca, la empresaria salió a defenderse solicitando a la ex bailarina que pruebe lo que dijo.

Ante este pedido, Evelyn señaló tajantemente, en una entrevista para el diario Trome , que ya no le interesa hablar de Melissa Klug .

“(¿Debemos conversar?) Sí, pero acabo de escucharla pidiendo que le pruebe que me metió un lapo y en qué estado estuve. No pues, quiere dárselas de buena, ¿qué quiere decir, que yo estaba tomada y ella no? Está mal, eso no lo dice una amiga, así que no hablaré de ella, no me interesa”, señaló Vela .

Tras lo sucedido, la empresaria no quiso confirmar si están distanciadas pero expresó que por el momento prefiere quedarse en su casa tranquila antes de que le pasen cosas por otra persona, en referencia a Melissa Márquez, quien habría sido la culpable del pleito entre las amigas.