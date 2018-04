Evelyn Vela aseguró que Cristian Castro se divorció por su culpa

La ex bailarina Evelyn Vela aseguró ser la culpable del divorcio del cantante mexicano Cristian Castro durante una entrevista para el programa ‘Andrea al mediodía’, que conduce Andrea Llosa.

Evelyn contó que ella se comunicaba con el cantante a través de WhatsApp y que su esposa, la violinista mexicana, Carol Victoria Urbán, protagonizó una escena de celos, y por esta razón Castro la dejó.

“Estábamos hablando por el celular, por WhatsApp y la chica quiso ver con quién conversaba. Estaban en Suiza (de ‘luna de miel’) en un restaurante, ella le quiso quitar el celular y no se dejó. Entonces le dijo: ‘¡Quieres el celular!’ y se lo dio, pero le dijo ‘ni más contigo, te regresas a tu país’. Es que a él no le gusta el escándalo, lo detesta, pero tonta la chica porque ya estaba casada con él... y sí seguimos escribiéndonos, ahí tranquilo, somos amigos”, contó Evelyn, quien aseguró que ya no retomaría la relación amorosa con el intérprete.

La también empresaria tuvo un corto romance con Cristian Castro durante su visita a nuestra capital el año pasado. Evelyn aseguró que en esa época el cantante mexicano se mostraba muy "enamorado de ella".

"Él se enamoró perdidamente. Es más, hasta el día de hoy tengo la invitación que quiere que vaya (a vivir con él). Es una persona súper A1, muy educada, correcta... Puedes mantener una conversación, pero sí es un poquito loco”, dijo Evelyn Vela.