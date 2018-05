Evelyn Vela asegura que Melissa Klug la agredió en una discoteca en el Día de la madre [VIDEO]

Se han distanciado. Evelyn Vela y Melissa Klug ya no son amigas. Atrás quedaron esos días en que compartían buenos momentos en restaurantes, viajes y fiestas. El desapego es tanto que, según la 'Reina del sur', en pleno Día de la Madre, la 'blanca de Chucuito' la agredió en una conocida discoteca de Barranco .

"(Nuestros amigos) no pensaban que las dos íbamos a discutir así. Yo no iba a salir. Fue Melissa la que insistió e insistió. Yo le dije que estaba en el departamento. Entonces me dice: ¿por qué no has venido? Le dije: me baño, me cambio y voy. Estuvimos tomando y nos fuimos a Barranco Bar", manifestó Vela al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre .

En su box, Melissa la habría agredido en la espalda. "Me tiró un lapo... yo reaccioné, por su puesto, peor si estaba en 'bomba'. (Todo pasó) por Melissa Márquez, se metió tres veces al box, estaba jod* y jod*" , aseguró.



De acuerdo al informe del programa de Latina, Márquez es una promotora de eventos que, hace unos meses, se enfrascó en una discusión con Evelyn Vela y Jefferson Farfán , incluso les interpuso una demanda.

NIEGA TODO

​Consultada al respecto, Melissa Klug negó todo lo narrado por 'la Reina del sur' y la retó a que muestre las pruebas de la agresión. " Mira, eso es totalmente falso... que cuente en qué estado estaba y que me lo pruebe; después de eso, respondo", señaló enfática.