EVDLV: Yuliana Bolívar, medallista de los Panamericanos, lloró en reencuentro con su padre 

Yuliana Bolívar rompió en llanto al ver a su padre Julio Bolívar en 'El Valor de la Verdad'. El programa de competencias sorprendió a su medallista en los Juegos Panamericanos 2019.

En el encuentro, la deportista le puso su medalla a su progenitor y este destacó el triunfo de su hija en el evento deportivo realizado en el Perú.

"Estas triunfando y no podía dejar pasar este momento. Estos señores me hicieron la invitación y acepté porque tenía que pasar este momento contigo. No se la podía dejar solo para los peruanos", le dijo su padre a Yuliana.



AMO A MI PAPÁ



Tras el reencuentro con su familiar, la deportista detalló los pormenores del cariño que la une a su padre. "Yo amo muchísimo a mi papá. Fue algo muy dificil para los dos y reencontrarme aquí, con él, fue impresionante", expresó Bolívar.

