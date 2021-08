En su perfil de Instagram, Eva Bracamonte Fefer compartió una fotografía en la que dejó ver cómo luce su pancita tras cumplir 29 semanas de embarazo.

La influencer acompañó la instantánea con una emotiva dedicatoria a su pequeña, además contó sobre la experiencia que ha iniciado en España junto a su esposo Jann.

“Franca, hoy cumplimos 29 semanas y desde que llegamos a Barcelona, hace 10 días, no hemos parado de hacer cosas. Dentro de todo, la vida está bien, no podemos quejarnos: encontramos el depa en muy buen estado, incluso casi mejor de lo que lo dejé; nos hemos instalado bien; y tus hermanas han llegado sanas y salvas”, se lee en las primeras líneas del texto que escribió Eva.

Asimismo, Bracamonte confesó que no ha sido nada fácil programar su parto en España. “Aun así, hay cosas que me preocupan y estresan, y que incluso me hacen sentir un poco culpable; como haber pasado, a estas alturas de mi embarazo, de tener todo 100% resuelto en Lima a llegar aquí y no tener idea de cómo ni dónde vas a nacer”, reveló.

“Desde la semana pasada estoy intentando resolver eso, he tenido ya un par de citas con doulas y he intentado de varias formas inscribirme en la sanidad pública, pero al no tener el empadronamiento al día, no he podido. Y las citas para esos trámites las están dando para octubre, pero para ese momento tú ya vas a estar llegando al mundo”, añadió.

Eva Bracamonte resaltó que los primeros días en España al lado de su esposo están siendo buenos. “Con tu papá las cosas están bien. Nos reímos mucho y Barcelona le encanta, pero también es cierto que la dinámica de vida aquí es tan distinta que la de Lima, que aún nos falta encontrar la mejor forma de trabajar en equipo. Pero vamos acercándonos. Poco a poco”, contó.

