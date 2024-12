Eva Ayllón ofrecerá 'Concierto de Gala desde el Gran Teatro Nacional'

Tras aplaudidas y extensas giras por importantes escenarios del Perú y el mundo, Eva Ayllón cerrará el 2024 con unas merecidas vacaciones en Estados Unidos. Antes de partir, la renombrada cantante nacional anuncia su regreso al primer escenario del país, con el espectáculo: "Concierto de Gala desde el Gran Teatro Nacional", a realizarse los días: viernes 7 y sábado 8 de marzo del 2025.

"Estoy muy contenta con el trabajo que hemos realizado este año que ya termina y, sobre todo, muy agradecida con el respaldo del público que me ha acompañado masivamente en cada una de mis presentaciones dentro y fuera del país. Hemos cerrado el año, pero ya venimos trabajando en los diversos proyectos que presentaré en el 2025 que estarán enfocados en la música criolla, la música latinoamericana y los boleros", adelanta Ayllón.

“El primero de mis proyectos será replicar este 7 y 8 de marzo, en el GTN, el espectáculo que en 1992 presenté en el Teatro Municipal de Lima. Las entradas ya están a la venta en Teleticket, así que pueden ir reservando las mejores ubicaciones", invita la maestra del criollismo, distinguida este año como Personalidad Meritoria de la Cultura del Perú por su invaluable contribución a la difusión y preservación de la música peruana.

"Con mi presentación en el Teatro Plaza Norte he cerrado el ciclo de 'Un Bolero, Un Vals' que he venido presentando desde el 2012. Ahora, le daremos la bienvenida a Bolero III, no saben lo que se viene... También voy a hacer un espectáculo dedicado a la música latinoamericana y por supuesto, los shows criollos. Tienen que estar atentos a los anuncios en mis redes sociales", sostiene la ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical 2019.

Cabe recordar que este doble espectáculo: 'Concierto de Gala desde el Gran Teatro Nacional' reunirá en su repertorio a sonados éxitos de la amplia discografía de Eva Ayllón de más de cinco décadas como 'Ritmo, color y sabor', 'José Antonio', 'Enamorada de mi país', 'Que somos amantes', 'Mal paso', 'Cuando llora mi guitarra' y 'Contigo Perú', entre otras emblemáticas canciones, junto a grandes sorpresas musicales que desde ya la ‘Diva del Criollismo’ prepara para su público y que se irán develando en las próximas semanas.

“‘Concierto de Gala desde el Gran Teatro Nacional’ será un maravilloso reencuentro musical que no se pueden perder”, afirma Eva, no sin antes desear felices Fiestas de Fin de Año y un próspero ¡Año Nuevo! a todos sus seguidores. “Espero que hayan pasado una linda Navidad y deseo que reciban el 2025 con el corazón y las manos abiertas a la esperanza, a la fe, a la resiliencia, al amor y a todo lo bueno que nos pueda dar el universo. Así que para todos: ¡Feliz Año Nuevo!”, concluye Ayllón.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO