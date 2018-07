La cantante Eva Ayllón tiene 48 años de carrera artística y sigue cautivando al público con sus canciones. Ahora que alista un nuevo espectáculo por Fiestas Patrias , nos cuenta —vía telefónica— sobre sus proyectos y el cuidado que le da a su voz para seguir vigente.

¿Qué nos ofrecerá para el concierto Al Perú señores, que será el 21 de julio en el auditorio Santa Úrsula?

Presentaremos temas peruanos que hace mucho tiempo no se cantan y algunas personas ni siquiera saben que existen. Estoy segura de que les va a encantar las canciones de Chabuca Granda, Alicia Maguiña y mucho más... Luego, el 22 de julio viajo a Europa y regreso el 4 de agosto. Estaremos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Milano en Italia.

¿Cómo se siente al realizar shows por Fiestas Patrias?

Afortunada porque represento a mi tierra. Aprovecharemos la efervescencia del fútbol para sentirnos más orgullosos de ser peruanos. Yo creo que deberíamos hacer marchas con las banderas para decir: “¡Amo al Perú!”, en vez de realizar protestas para no trabajar.

¿Cree que los nuevos géneros musicales le quitan espacio a la música criolla?

Los nuevos géneros musicales van a pasar de moda, como lo urbano y el reggaetón, pero la música peruana seguirá. Nosotros siempre vamos a celebrar lo que es nuestro.

Pero esa moda está demorando en pasar.

Es que no hay difusión. Las radios obedecen órdenes, no sé de quién, para poner un repertorio antiguo y convertir todo en música del recuerdo.

¿Está preparando alguna producción musical?

Estamos haciendo dos discos a la vez. A uno le hemos puesto Clavo y canela 2, porque serán valses y música negra. Luego está Un bolero, un vals 2, con músicos peruanos. Nosotros ya no trabajamos para vender discos, pero sí nos sirven como tarjeta de presentación.

¿Hay pocos compositores de música criolla en el Perú?

¡Sí! Quedan muy poquitos, pero todo depende de la radio porque no permiten que se escuche nada nuevo peruano. Por eso yo amo el programa Los cuatro finalistas.

¿Qué tal la experiencia como jurado en Los cuatro finalistas de Latina?

¡Bien! Es un vitrinón y estoy contenta de ser jurado. Me sorprende ver a tantos chicos que tienen talento. Ojalá no se acabe el programa porque esto es nuestro semillero.

¿Hay planes para conducir un programa en la TV?

Me gustaría tener un magazine musical, adonde vayan los nuevos valores y salgan compositores, músicos. Pero estoy buscando al loco que quiera comprarme un espacio.

¿Cómo está su voz?

Hace ocho años me hice un examen en Los Ángeles con el doctor peruano Jonathan Salinas, especialista en cuerdas vocales. Me dijo que tenía voz para diez años y se tendría que cumplir en dos años más; pero ahora que me hizo otro chequeo, salió que mis cuerdas vocales están perfectas, sin ningún problema. ¡Fue un milagro! Es que también me cuido. Aunque ya tengo voz de camión, por la edad (62 años), voy a seguir cantando.

¿Qué consejo les da a los músicos para cuidar su voz?

El cantante no debe hablar por teléfono, por eso yo estoy feliz con el chat de Facebook y WhatsApp. Tampoco debe dormir mucho, debe tomar líquido y tiene que tener buenos abdominales para soportar el aire en el diafragma.

¿Es verdad que la compañía Disney le pidió su música para sus películas?

Me lo propusieron varias veces, pero ahora no me han vuelto a llamar. Si tienen la idea de hacerlo, seguro ya se comunicarán conmigo.

¿Qué le falta hacer?

Seguir aprendiendo. No porque tenga una trayectoria me creo la mejor. También quiero ayudar a mis chicos que quieren aprender interpretación. Con eso ya me puedo ir a descansar tranquila.