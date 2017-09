Eva Ayllón lanzará nuevo disco 'Clavo y Canela'

Una rica selección de temas criollos contiene el nuevo disco ‘Clavo y Canela’ que lanzará la cantante Eva Ayllón en octubre.

El álbum será presentado el 30 y 31 de octubre, en el espectáculo que realizará Eva en el Teatro Peruano Japonés para celebrar el Día de la Canción Criolla.

“Voy a sorprender al público con canciones que conocen, pero que no están en el ritmo que acostumbran a oír. Las jaranas las he convertido en melódicas. En cuanto a la música negra, me he preocupado de que sea antigua, de la época de Victoria Santa Cruz, de los Vásquez”, señaló la cantante criolla.

“Son canciones acústicas a las que no les puedes poner una trompeta, un saxo, un piano... Estoy cantando un tema que hice hace 31 años, cuando mi hijo estaba recién nacido: 'María Azul'”, añadió Ayllón.

La intérprete explicó por qué llamó a este nuevo disco ‘Clavo y Canela’. “Le atribuyo canela a todo lo que es negro y el clavito de olor, que es más tenue, a los valses”.

Eva adelantó que durante el concierto de octubre cantará los temas de este nuevo disco pero también canciones que siempre el público le pide.