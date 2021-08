En la reciente emisión de “La Voz Perú”, la concursante Nicolle Manrique se ganó el aplauso de los miembros del jurado tras su presentación, pues pese a que semanas atrás contrajo coronavirus (COVID-19) dio lo mejor de sí durante su show en el escenario.

Tras interpretar en el escenario “Y hubo alguien” de Marc Anthony, la joven recibió las felicitaciones de Eva Ayllón, quien reveló que en horas previas la concursante tuvo un dolor de garganta que puso en peligro su aparición en pantalla.

“El público muchas veces ignora las cosas que pasan aquí. Ella ha estado muy malita de la garganta toda la tarde, hasta yo que no pertenece a mi equipo me preocupé mucho por ella, le preguntaba a la gente qué podía hacer. Lo has hecho muy bien, has salvado la situación porque yo sé que tu estas mal con tu garganta, así que Mike, hay cuidar un poquito a ella”, sostuvo.

Tras el comentario de la cantante criolla, Nicolle se mostró emocionada por seguir en competencia, pues reveló que semanas atrás estuvo a punto de dejar “La Voz Perú” debido a que contrajo el coronavirus.

“Aún no puedo creer que me encuentre en la etapa de conciertos en vivo, ya que estuvo a punto de retirarme del todo porque fui víctima del COVID-19. Cuando me enteré me sentí muy triste y sentí que realmente parte de mi sueño se estaba frustrando. Estoy aquí en representación de todas aquellas personas que vinieron por una oportunidad en La voz Perú y por este virus vieron sus sueños truncados”, expresó.

Asimismo, Guillermo Dávila y Mike Bahía se sumaron a los elogios. “Bravo. No se sintió que estaba mal de la garganta”, dijo Guillermo Dávila. “Qué gusto siempre escucharte, eres demasiado profesional, me has generado esa impresión a mí y a todos los que nos rodeamos de tu talento desde el primer momento porque tuviste una situación con el COVID-19 al inicio y lo manejaste con el mismo profesionalismo de esta noche”, añadió el intérprete de “Buscándote”.

