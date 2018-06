Eva Ayllón recordó la vez que fue expulsada de un local porque repetía vestidos y zapatos para sus shows

La cantante criolla Eva Ayllón no siempre fue la mujer reconocida y admirada que hoy conocemos. La intérprete reveló los difíciles momentos que vivió para hacerse un espacio en el mundo de la música criolla.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para radio Capital , donde contó que la menospreciaban en el orden de presentación e incluso la criticaban por su tipo de ropa.

“Tenía que esperar las ganas de algunos artistas que decían: ‘que entre ella primero o en tercer lugar’ y me quedaba sentada esperando. Me botaron de un lugar porque me dijeron que repetía vestidos y zapatos y que a la gente le gustaba el glamour. Les dije que lamentablemente solo tenía esas prendas. Pero después, la venganza es dulce porque pasaron los años y fui el show estelar en ese lugar”, señaló Eva Ayllón .

La cantante recordó que fue la gran Chabuca Granda quien le brindó buenos consejos para mejorar su desempeño en el escenario. Aseguró que le tomó cerca de 15 años hacerse un nombre en el mundo de la música criolla.