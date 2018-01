Eva Ayllón se solidarizó con el compositor Augusto Polo Campos , internado en una clínica local en busca de superar una crítica condición de salud debido a enfermedades como la diabetes.

"Augusto, desde que está internado, tiene una velita en mi casa para que Dios lo ilumine... yo creo en esas cosas. La gente de nuestra edad es muy fuerte y dura muchos años, así que Augusto tiene que pasar por ese proceso", señaló la criolla.

HOMENAJES EN VIDA



Asimismo comentó que está dispuesta a colaborar en el evento que se dé a favor del compositor. "Yo siempre he estado cuando se ha referido a él. Yo estuve en el último homenaje que le hicieron. Definitivamente, estoy con Polo Campos hasta el final", indicó y agregó que los homenajes se realizan en vida.

"Chabuca Granda decía: Yo quiero sentir mis homenajes en vida, cuando ya no esté no quiero nada, porque no lo voy a ver ni lo voy a sentir... Nosotros los artistas peruanos deberíamos ser siempre homenajeados, porque eso nos va llenar de felicidad y salud, más bien algunos gozamos del olvido del público", expresó con tristeza.

La artista también contó que espera reunirse con la familia de Polo Campos en los próximos días. "Para darles mi cariño y respeto", precisó.