Eusebio ‘El Chato’ Grados se encuentra internado en el hospital Almenara debido a que su salud se agravó en los últimos días en medio de la cuarentena obligatoria que se vive en el país por el avance del coronavirus.

En conversación con Trome, el artista vernacular manifestó que está sobrellevando una infección peritoneal, para lo cual se está sometiendo a diálisis hasta 4 veces al día.

“Y ahora, los médicos están deteniendo la infección. Me han sugerido hacerme una operación, quitarme la bolsa del estómago y hacer un tratamiento de hemodiálisis”, expresó.

El conocido intérprete del ‘Pío Pío’ precisó que pese a enfermedades como la insuficiencia renal y cáncer de médula ósea afectaron su salud, desea seguir viviendo por su familia y por el arte.

“Yo soy un guerrero y enfrento mis batallas. Entonces, quiero seguir viviendo para hacer lo que más me gusta hacer... el folclore, el arte y porque no me resigno a irme al más allá”, sostuvo.

En torno al coronavirus, el cantante manifestó que el nosocomio se vigila de manera estricta la limpieza y que han prohibido el ingreso de visitantes para evitar el contagio. Además, no tiene ningún contacto con otros enfermos.

