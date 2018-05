‘ Overboard’, cinta de comedia, del actor mexicano, Eugenio Derbez se ubicó en el segundo lugar en la taquilla de Estados Unidos con una recaudación de US$14 millones, solo por debajo de ‘ Avengers: Infinity War ’.

En una rueda de prensa, Eugenio señaló sentirse aliviado porque sentía gran responsabilidad de superar el éxito de ‘How to Be a Latin Lover’ que estrenó el año pasado junto a Salma Hayek, que sumó US$12 millones en recaudación.

"Siento como una loza aquí atrás que vengo cargando con esta presión de tener que superarte a ti mismo en tu siguiente película. Pero ahora creo que fue más fácil porque tengo mi arma secreta", señaló Derbez.

‘ Hombre al agua’, título de la película en español, es protagonizado por Derbez y la actriz Anna Faris. También participa Eva Longoria, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Mel Rodríguez y John Hannah.

El primer filme que estrenó en Estados Unidos fue ´ No se aceptan devoluciones’ con Loreto Peralta y su esposa Alessadra Rosaldo que se colocó el 2013 en el quinto lugar de las 10 más taquilleras.