¡Gran paso en su carrera! El actor y director de cine nacido en México, Eugenio Derbez fue nombrado jurado en los premios Oscar.

El protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ mostró su emoción y agradecimiento por este nombramiento a través de su cuenta oficial en Twitter.

"¡Gracias por la noticia, mi querido Juan Carlos! ¡Y felicidades a todos!" , escribió el director que acaba de estrenar la cinta de comedia 'Amor a la Deriva'.

"Toda mi vida he sido apasionado de la cinematografía y de contar historias. Desde que era niño siempre he visto los Oscar, esperando que un día pudiera ser parte de esa comunidad. Es un honor ser parte de la industria cinematográfica. Gracias @The Academy!", expresó Eugenio en su red social.

Derbez tuvo una gran carrera en el cine y la televisión en México y Estados Unidos pero fue en el año 2016 que logró el reconocimiento de la Academia y develó su estrella en el Paseo de la Fama.

Otros grandes latinos invitados a formar parte de la organización de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas están Ricardo Darín, Daniela Vega, y Damián Alcázar.