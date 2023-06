No lo considera. La presentadora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, se conmovió con las palabras de Federico Salazar, luego de que el periodista brindara unas palabras previo al Día del Padre.

La hija de Gisela Valcárcel dejó en claro que no considera a Jorge Pozo su padre: “Está hablando algo importantísimo Federico, efectivamente hay hombres y padres maravillosos como el gran Federico Salazar y a mí que no he tenido un papá me encanta escucharte”, aseguró la conductora.

Tengamos en cuenta que su padre biológico no formó parte de la vida de su hija, por lo que ella no lo llama papá. Esto se supo luego de que a comienzos del 2022, el programa ‘Amor y Fuego’ entrevistara a su Jorge Pozo.

En conversación con una reportera de Willax TV, la expareja sentimental de Gisela Valcárcel explicó que deseaba acercarse a su famosa hija y a la vez expresó sus deseos de pedir una pensión para poder sobrevivir.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Pozo para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Sin embargo, esto no fue atendido por Ethel ni por su madre, quienes aseguraron que el hombre nunca se interesó por sus vidas.