Los conductores de América hoy Ethel Pozo y Renzo Schuller protagonizaron un divertido momento en pleno programa en vivo pero lo tomaron de la mejor manera.

Todo sucedió cuando un reportero del programa hizo un enlace en vivo desde el parque zonal Huayna Capac de San Juan de Miraflores, donde una gran cantidad de comerciantes textiles venden sus productos a bajos precios.

Ethel Pozo intentó conversar con una de las comerciantes, sin embargo, esta última cometió una divertida confusión de canal dijo: “Oh, Ethel, yo soy hincha de canal 9. Ah no, perdón, de canal 4″, lo que provocó risas entre la gente del lugar y el equipo de producción del programa.

Ethel Pozo y Renzo Schuller tomaron el momento como una divertida anécdota y la comerciante corrigió su error y señaló: “Ethel me da gusto conversar contigo, me encanta que estés en América TV, lindo tu personaje. Te veo todos los días, ahora que estoy en el negocio, no te veo”.

Ethel Pozo y Renzo Schuller protagonizan divertido momento con comerciante - TROME

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza ahora vende naranjas con su pareja: “Mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen” (

TE PUEDE INTERESAR