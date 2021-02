Las conductoras del programa ‘América hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza defendieron al futbolista Jefferson Farfán, luego de que la producción lo incluyera en la lista de los ‘Feos, pero sabrosos’ de la farándula local.

Todo ocurrió cuando las conductoras estaban presentando la lista y uno de los primeros rostros en aparecer fue el de Jefferson Farfán. De inmediato, Ethel Pozo sacó cara por el deportista y dijo: “No estoy de acuerdo, ¿les parece feo Farfán? A mí me parece un hombre guapo”.

En ese momento, intervino Janet Barboza y le dio la razón a su compañera: “Yo no sé quién ha hecho esta nota definitivamente un caballero que odia a Jefferson Farfán y a los hombres guapos. ¿Han visto las piernas de Jefferson?”.

“Hablando de cara a mí me parece bonito Farfán… No me encanta, pero me parece un hombre guapo siempre lo he dicho”, insistió Ethel Pozo.

A lo que Janet Barboza acotó: “El asunto es que el combo sale completo. No vamos a pedir que solo tenga la carita linda y que tenga patas de pajarito. Jefferson Farfán tiene una cara varonil, tiene unas piernotas imponentes. El combo completito, pues”.

Sin embargo, la protagonista de la novela ‘Dos hermanas’ aseguró que el deportista se ha sometido a algunos ‘arreglitos’ para quedar más guapo.

“Yo discrepo un poquito. Es verdad que con el pasar de los años así como dice que las mujeres nos arreglamos, ellos también se han arreglado, se han hecho sus arreglitos, sus cositas, sus detalles”, señaló Melissa Paredes.

