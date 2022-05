Ethel Pozo entrevistó en exclusiva a Melissa Paredes para ‘América Hoy’ y se reencontró así con su excolega de programa, a quien no veía desde diciembre. Pero un comentario que hizo la hija de Gisela Valcárcel no pasó desapercibido cuando presentó la nota.

“Entrevisté a Melissa Paredes, mi excompañera de trabajo y quien fue mi amiga hasta diciembre”, dijo Ethel Pozo.

Ante estas palabras, Janet Barboza le consultó a su colega si es que retomó su amistad con Melissa Paredes tras la entrevista. Ella respondió que se reconciliaron.

“¿Ya no es tu amiga Melissa Paredes?”, le preguntó Janet Barboza. “No hemos continuado la amistad. Amiga me parece que es, y a ver si coincides, gente con la que frecuentas, gente con la que andas todos los días, gente que sabes qué pasa con tu vida. Yo no volví a hablar con ella desde diciembre del año pasado, entonces no”, respondió Ethel Pozo.

LA ENCARA

la hija de Gisela Valcárcel aprovecha la entrevista para encarar a su excompañera por haber desconocido su amistad públicamente.

“Tú dijiste la frase: ‘No eres mi círculo más cercano, tú no eres mi amiga, tu no lo sabías’ y como que me pusiste un parche”, se le oye decir a la conductora.

