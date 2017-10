La conductora del programa dominical 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', Ethel Pozo, contó detalles de esta faceta.

¿Cuál es tu balance de este primer mes en el programa?

-Es súper positivo. Es una bendición tener a niños mirándonos y una responsabilidad, ya que detrás están las madres viéndonos. Hemos puesto animaciones por eso... Estoy feliz y lo disfruto mucho. Es un formato que atrae a la familia.

¿Cómo ha sido alternar con Yaco Eskenazi en la conducción?

-¡Es increíble! Nos llevamos súper bien y fue algo mágico, porque yo hice el cásting con él. Yaco ha tenido experiencia con varias compañeras, pero me comentó que se siente muy cómodo conmigo. Tenemos cosas en común, hablamos de los hijos y nos contamos las cosas que pasan.

Les va bien a nivel de rating.

-¡Súper bien! Era una apuesta nueva y, al inicio, era difícil salir a vender a nivel comercial sin decir quiénes eran los conductores del programa.

¿Ha sido un reto abrir tu propio camino en la conducción?

-Sí. Yo trato de no estresarme y soy súper relajada, porque pienso que estoy en la cocina de mi casa... Me siento como pez en el agua porque se juntan dos cosas que me encantan: la televisión y la cocina.

¿Te ha sido difícil desligarte del perfil y ser llamada ‘la hija de Gisela Valcárcel’?

-¡A mí me encanta! Nunca me ha parecido algo malo. La mujer tiene muchos roles, en el colegio era la hija de Gisela, pero en el colegio de mis hijas soy la mamá de Doménica y Luana. No me molesta que me llamen ‘la hija de Gisela’.

¿No sientes presión por los comentarios de que podrías ser una sucesora de Gisela?

-Ninguna presión. Trabajo desde los 12 años y, como hija única, no tuve mucha infancia lúdica. Lo que mi mamá me enseñó fue a trabajar. No siento presión por ser la hija de Gisela Valcárcel. Por el contrario, tengo que demostrar lo que soy. Los hombres y niños son un público distinto al que siguió a mi mamá por tantos años, así que es bonito que su público me haya adoptado.

¿Te consideras su sucesora?

-No creo que pueda ser sucesora de alguien que sigue vigente. Ella tiene para dar mucho en TV y seguirá en carrera.