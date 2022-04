Óscar Del Portal y Fiorella Méndez ya habían sido ‘ampayados’, y en medio dejaron en evidencia la infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz; sin embargo, la historia no terminó ahí. El último martes, el programa de Magaly Medina compartió un nuevo reportaje en donde mostraron que el comentarista deportivo y la comunicadora habrían tenido varios encuentros en un hotel.

Según la nota del programa ‘Magaly TV La Firme’, Méndez y Del Portal estuvieron hasta en tres oportunidades en un cuarto de hotel y en una suite privada. Lo que dejaría en evidencia que la pareja tendría algo más que una amistad de confianza, como intentó hacerlo ver Aldo Miyashiro.

Tras este nuevo destape, las opiniones no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Ethel Pozo que en su programa comentaron sobre las infidelidades y cómo sufren los miembros de una familia traicionada.

Al mencionar a los hijos de Óscar Del Portal y Vanessa Quimper, Ethel no pudo ocultar su sensibilidad y aunque no lloró comentó lo que pensaba. “Ay, qué doloroso, esto es televisión, no se puede decir todo lo que pensamos y lo que sentimos”, resaltó.

Tras su comentario, el popular ‘Giselo’, Edson Dávila, le pidió tranquilidad y ella también le respondió. “Vamos a tratar, tranquila dices tú, claro, no te lo han hecho...”, agregó.

Ethel Pozo se conmueve por los hijos de Vanessa Quimper

