En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo sorprendió luego que pidiera que le cortaran el enlace en vivo al reportero Oswaldo Arteaga, quien llegó hasta Pachacamac para cubrir el matrimonio de Tilsa Lozano; sin embargo, no mostró ninguna imagen exclusiva.

“Oswaldo está en Pachacamac, el local del matrimonio donde Tilsa dará el sí”, dijo la hija de Gisela Valcárcel previo a darle el pase al reportero. Tras ello, el periodista mostró los exteriores del lugar. No obstante, las conductoras se mostraron pocas satisfechas y le pedían más detalles.

“Intenta subir (al muro). Sube Oswaldo, por favor. No están difícil, el muro es chiquito”, solicitó Pozo. “Salta Oswaldo, quiero detalles”, presionó Brunella Horna.

Luego de su fallido intento por subir al muro, Oswaldo Arteaga comentó que otros periodistas también estaban en el lugar para captar los pormenores de la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora. “Ahí hay otros periodistas con sus escaleras”, comentó.

“Mira, qué ingeniosos. Vas a dejar que el colega te gane en vivo y en directo. ¿Vas a dejar que el colega te gane con una escalera? Tú tienes dos personas ¿y no puedes alzar la cámara y mostrarnos el toldo?”, expresó Ethel.

Reportero de 'América Hoy' en la boda de Tilsa Lozano

En otro momento, el reportero se volvió a enlazar con el programa matutino y anunció que ya había conseguido una escalera para poder ver dentro del recinto.

“Estamos preparados, con la escalera, les cuento que siguen llegando proveedores aquí al matrimonio”, puntualizó, pero las conductoras le pidieron que sea la cámara que detalle visualmente todo.

“Oswaldo, la cámara que suba ahí, no queremos verte a ti. La cámara queremos ver, no, el tiempo es oro en televisión, Oswaldo. Métete, corre, se va la señal. No, no, señora dígale algo, como usted sabe, para qué nos cuentas si tienes una cámara ahí contigo”, explotó Ethel Pozo.

Finalmente, Janet Barboza y Ethel Pozo pidieron que sacaran del aire al reportero porque seguía sin mostrarles nada y solo narraba “Para qué nos cuentas si tienes una cámara ahí. No de verdad, no entiende. Muchas gracias y hasta la próxima”, exclamaron las conductoras del matutino.

Reportero desde Pachacámac en boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora

VIDEO RECOMENDADO

América Hoy: mira aquí la sorprendente evolución artística de Yahaira Plasencia

La salsera fue la invitada estelar del nuevo espacio conducido por Ethel Pozo y recordó todo el camino que recorrió para convertirse en cantante.