Ethel Pozo sobre Roberto Martínez: "Lo he perdonado, pero no olvido lo que le hizo a mi mamá"

Luego de varios años sin referirse a la ex pareja de su madre, Ethel Pozo se confesó en el programa radial de Milagros Leiva. La conductora de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' reveló que no tiene ni tendría ningún vínculo amistoso con Roberto Martínez , quien se casó con su progenitora el 16 de mayo de 1995.

"No me llevo muy bien con él. No lo paso porque no me gustó lo que le hizo (supuesta infidelidad con Viviana Rivas Plata ). En su momento, cuando estuvo casado con mi mamá, lo quería. Pero ahora ya no, por traidor", enfatizó Pozo.

En otro momento de la conversación, señaló que lo ha perdonado "porque es una hija de Dios y creyente", pero que no olvida lo que le hizo a su madre. "Así que no confiaría una amistad con él", refirió.