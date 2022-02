En la edición de “América Hoy” de este jueves 17 de febrero, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de conducción luego que admitiera que años atrás se sometió a cirugía de la manga gástrica.

La revelación de la hija de Gisela Valcárcel vino después de que ‘Choca’ Mandros, quien estuvo como invitado en el set, contara cómo fue su proceso tras someterse a cirugía para perder peso.

“Hay que hablar sinceros (…) Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado... Llevo 5 años desde que me hice la bariátrica (…) Yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé nueve″, comentó al inicio el conductor de “Estás en todas”.

“Lo primero es que tienes que ir acompañado de un nutricionista y de un tratamiento porque tú bajas lo gordo de acá, pero de acá (señalando su rostro)”, agregó.

Al escucharlo, Ethel Pozo intervino para contar cómo fue su experiencia con esta cirugía, que según explicó se la realizó después de que su segunda hija nació.

“Eso es lo que yo le contaba en el camerino a las compañeritas. Yo me operé de la manga gástrica hace 13 años, cuando di a luz a mi segunda hija. Lo que yo les decía a las chicas es que a mí a veces me da por comer más de la capacidad que tengo. Lo que decía Brunella que tiene que ver con la parte psicológica”, comentó la figura de América Televisión.

