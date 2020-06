La conductora Ethel Pozo realizó un emotivo post de Instagram para recordar a su tía Martha Valcárcel, quien falleció hace un mes tras una dura lucha contra el cáncer.

En su mensaje público, la conductora de televisión resaltó las cualidades de la hermana de Gisela Valcárcel. “Hoy hace 1 mes nos dejaste para ir a sonreír al cielo. Desde que te fuiste, no ha pasado un día en el que no me cueste creer que ya no estás. Suelo pensar mientras manejo que estás en Naples y que no te has ido. Pero reaccionó y se me caen las lágrimas. Te extraño tía, extraño conversar contigo, extraño tus risas, tu voz, escucharte soñar despierta porque siempre lo hacías”, expresó la presentadora de “América Hoy”.

“Desde que era chiquita te escuché soñar y me parecía muy dulce que no pierdas nunca ese ánimo. Tus mil y un planes para la familia estaban siempre presentes. No somos los mismos sin ti. No podremos serlo jamás porque tú eras sin duda el alma de la fiesta, siempre. Pero tu gran amor se quedó con nosotros y sé que ahora estás feliz en el cielo y que solo te adelantaste aunque me parezca injusto. Te amo y te extrañaré siempre tía Marthita. La vida no es la misma sin ti”, agregó.

Ethel fue la responsable de comunicar sobre la muerte de la hermana de Gisela Valcárcel a través de las redes sociales, donde recalcó que fue su tía quien la cuidaba mientras su famosa madre trabajaba en la televisión.

“Para los que no te conocen, diré que fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que sí tuvimos esa dicha, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. La mejor cocinera de la familia, no creo haber aprendido ni la mitad de todo lo que tú sabias, pero siempre recordaré que tu mayor secreto en la cocina era el amor que le ponías. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita”, dijo en ese entonces.

