Este miércoles 2 de noviembre en ‘América Hoy’, Ethel Pozo dejó en evidencia que no le agradó mucho su disfraz de ‘Blancanieves’, con el que se presentó en el set el pasado 31 de octubre para festejar Halloween.

El comentario de Ethel Pozo se dio después de que Carlos Cacho mencionara algunos tips que deben tener los famosos para escoger un disfraz de Halloween.

“Hay que elegir un personaje que vaya contigo, eso es criterio”, comentó el maquillador. Y Edson Dávila añadió: “Como Ethel de Blancanieves. Linda”.

Tras escuchar a su compañero de “América Hoy”, Ethel Pozo se mostró en desacuerdo con su compañero de conducción y reveló que fue obligada de lucir esa peluca.

“A partir de ahora no te voy a creer nada, Edson. Terrible. Qué linda oye, me obligaron a ponerme esa peluca por favor. No era ‘Blancanieves”, expresó sin brindar más detalles al respecto.

Ethel Pozo critica su disfraz

Ethel Pozo fue criticada por lucir disfraz de Blancanieves

Luego de presentarse con el disfraz de Blancanieves, la hija de Gisela Valcárcel recibió críticas principalmente de Magaly Medina y Rodrigo González.

“¿Por qué se las dan de santurronas? Cuando no lo son (...) El peor disfraz que pudo elegir, regálenle un espejo para que se vea. Hasta el disfraz de Chiqui de calabaza estaba bonito”, manifestó la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

“Su sueño puede haber sido ser Blancanieves, pero no le ligó”, comentó por su parte ‘Peluchín’.

