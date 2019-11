¡Furiosa! La conductora de ‘El Show después del show’ mostró su malestar luego de que Christian Domínguez no asistiera a la edición del último jueves del programa matutino de América televisión. Pese a haber confirmado su asistencia en llamadas previas, el cantante no apareció a la entrevista.

La hija de Gisela, tuvo duros adjetivos contra el cantante, lo tildó de ‘traicionero’ y cuestionó ‘su palabra’.

"Yo dudo de la palabra de Christian, todo el Perú lo sabe, porque no comparto sus actitudes. Le quiero decir a Magaly que Christian no me ha plantado a mí porque jamás me reuniría con él, pero sí, a los televidentes. El que traiciona puede hacerlo en muchas ocasiones. En amistad, en compromisos. ¿Qué pasa con la palabra?“, expresó fastidiada.

NO FUE LA ÚNICA

Los compañeros de Ethel en la conducción, Renzo Schuller y Natalia Salas, también mostraron su fastidio por la ausencia de Christian Domínguez.

“Se hicieron las coordinaciones con él y con su manager Maritza Rodríguez”, señaló Schuller, quien mostró las capturas de la coordinación previa entre el cantante y la producción.

¿El motivo de la ausencia? Los rumores no se hicieron esperar. Se presume que Domínguez no se presentó en el programa ‘El Show después del show’ porque tendría exclusividad con ProTV y el programa ‘En boca de todos’.

¿GUERRA DE PRODUCTORAS?

El programa ‘En boca de todos’ pertenece a ProTV, la misma que días atrás estuvo enfrentada con Gisela Valcárcel, productora del programa que conduce Pozo.

