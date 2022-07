Esta mañana, Ethel Pozo sorprendió a los televidentes al anunciar que el programa América Hoy no hablará más sobre el caso de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes pues es más delicado debido a las últimas acusaciones entre la expareja. La conductora manifestó que las autoridades deben tomar las medidas correspondientes.

Además, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que en su programa nunca tomaron partido ni por la actriz ni por el futbolista.

“Desde América hoy hemos decidido parar, es un tema muy delicado que, como madre, nos afecta. Es un tema que nadie hubiera querido que acabe de esta forma. Hasta que las autoridades no resuelvan lo que va a pasar, no vamos a tocar el tema por el bien de la bebé. Esperamos que alguno de ellos levante la bandera de la paz”, detalló durante la emisión dell programa.

Ethel Pozo expresó que se debe procurar el bienestar de la hija de ambos. Por ello, decidieron no volver a hablar sobre el tema ni la reciente denuncia de la modelo.

Sus palabras fueron apoyadas por sus compañeros, quienes sostuvieron que es mejor dejar que el caso siga su curso en las instancias legales respectivas.

¿Por qué Rodrigo Cuba y Melissa Paredes están enfrentados?

El futbolista denunció a la actriz ante las autoridades tras acusarla de haberlo chantajeado la madrugada del 13 de junio. Según explicó ante la Policía, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija por lo que le exigía acercarse para conversar con sus abogados, o de lo contrario lo denunciaría.

Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados y le mostró personalmente un video a Rodrigo González para intentar demostrar que no mentía. Tras ello, el conductor de “Amor y Fuego” le dio el beneficio de la duda y pidió que sean las autoridades quienes determinen si se violentó o no la intimidad de la menor.

VIDEO RECOMENDADO:

Sector de transportistas acata paro