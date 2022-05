La conductora Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes luego que Magaly Medina anunció que emitirá una entrevista con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, emitió un comunicado para anunciar que la entrevista de Pozo a Paredes será emitida el lunes 23 de mayo en el programa “América Hoy”.

Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes. (Foto: GV Producciones).

Rodrigo ‘Gato’ Cuba habló con Magaly Medina

La periodista Magaly Medina presentó un adelanto de la entrevista exclusiva que se verá el próximo lunes 23 de mayo con el futbolista, Rodrigo Cuba, quien dejó sorprendidos a propios y extraños al revelar que su exesposa, Melissa Paredes, no pagaba ni siquiera la cuenta de su celular.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa... Ella lo que hacía con su dinero es gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, el mantenimiento de su carro. Y a raíz de todo esto yo le digo: ‘empieza a pagar todas tus cosas, empieza a pagar la mitad de luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cosas como corresponde’. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito”, señaló Rodrigo Cuba.

A lo que Magaly Medina señaló que Melissa Paredes vendió la imagen de una mujer que se pagaba todas sus cosas porque era autosuficiente. “La tarjeta que ella gastaba era la tarjeta del ‘Gato’ Cuba”.

“Él contó que le pagaba todos los gastos... ¿Dónde está tu gran empoderamiento y que pagabas todo? Yo me sentí mal porque mi marido me paga todo. Dije que empoderada, que independiente. A los hombres peruanos los han educado para que sean los jefes de familia y por más que uno trabaje, ellos se sienten bien costeando los gastos de la casa, sintiéndose que son lo que proveen, si eso les hace sentir bien, no me opongo”, comentó entre risas la periodista.

