Ethel Pozo aprovechó varios minutos de su programa ‘América Hoy’ para pronunciarse sobre la polémica entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi, quienes revelaron finalmente los motivos de su separación. La hija de Gisela Valcárcel defendió a la excombatiente de las críticas del público y respaldó sus decisiones.

“Ha salido mucha gente a decir “¿por qué ahora?, lo cual a mí no me parece porque eso no invalida que haya sido infiel Julián a Yiddá ¿Por qué? Solo ella lo sabe”, dijo.

La conductora señaló que la directora de ‘Sí, mi amor’ tuvo sus motivos para callar la infidelidad del argentino en su momento y remarcó que eso no invalida lo que pasó.

“¿Nunca en casa han callado? Por los hijos, por no hacerle daño, por los años con la persona, qué se yo, pero eso no invalida su testimonio”, concluyó.





