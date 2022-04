En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo aseguró que no cree la inocencia de Óscar del Portal, ni en la defensa de Fiorella Méndez, quien aseguró que solo se había quedado dormido en la casa del comentarista deportivo.

“Yo desde lejos, no les creí nada a ninguno de los dos, y me llamó la atención que en redes me dijeran que estaban esperando que yo llore, yo nunca lloraría por un infiel”, comentó al inicio.

En ese sentido, la conductora de televisión aclaró por qué lloró cuando ampayaron a Melissa Paredes con Anthony Aranda. “Si yo lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando una persona que conocía, mi amiga, el dolor de una familia y de la niña, pero nunca por un infiel”, agregó.

Finalmente, la compañera de Brunella Horna y Janet Barboza aseguró que nunca apoyará a una mujer o varón que es infiel, pues en su infancia vio sufrir a su madre Gisela Valcárcel cuando le fueron desleal.

“Soy bien drástica en eso, de pequeña sufrí lo que a mi mamá le hicieron, la deslealtad en dos ocasiones, así que no creo en ningún hombre que sea desleal, infiel y que diga que va a cambiar”, sentenció.

El comentario de la hija de Gisela Valcárcel se da luego que Magaly Medina difundiera unas supuestas boletas que pondrían en evidencia que Fiorella y Óscar habrían tenido varios encuentros en un hotel en los meses de enero y febrero.

Ethel Pozo aclaró a sus contrarios.

