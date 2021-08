Magaly Medina reveló detalles del valioso anillo que el director Julián Alexander le entregó a la conductora Ethel Pozo en el día de su compromiso en Cancún, México.

“Es un brillante de un quilate que además tiene piedritas a los lados, tiene 8 en un lado y 12 en el otro”, dijo la periodista en la reciente edición de “Magaly TV La firme”.

Según la fuente de Medina, el director Julián Alexander habría pagado 9 mil dólares por la joya que le dio a la conductora de “América Hoy”.

“Una fuente muy bien informada dice que su valor real bordearía los 9 mil dólares, o sea, que tiene mucho de claridad”, explicó.

Ethel Pozo anunció su compromiso a través de una romántica publicación en su perfil de Instagram, donde mostró el diseño de su anillo.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián Alexander se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, contó al inicio de su mensaje público.

“Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer. Creo en el amor, siempre creí en él, pero Dios sabe cuanto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo. De pronto, apareció él, más lindo de lo que lo había imaginado, más amoroso de lo que pensé y sobre todo desde el día uno, cuidándonos y protegiéndonos a las tres por igual”, añadió.

